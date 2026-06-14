La FIFA es responsable del respeto a la bandera de Irán, insiste el jefe de la federación iraní

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La selección iraní exige que se respete su bandera durante el Mundial de fútbol y afirma que corresponde a la FIFA garantizarlo, insistió el sábado el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, a dos días de un partido que se perfila tenso en Los Ángeles.

«La FIFA es responsable conforme a los protocolos», recordó Taj al ser consultado sobre el tema por la AFP durante un entrenamiento del combinado persa en Tijuana.

«Uno de esos protocolos estipula que la bandera oficial de un país debe estar presente en el estadio», agregó.

Irán debuta en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, que alberga la diáspora iraní más numerosa del mundo, y gran parte se opone a la república islámica.

Varias organizaciones tienen previsto manifestarse el lunes en los alrededores del estadio enarbolando la bandera iraní anterior a la revolución islámica (1979), cuando el estandarte era verde, blanco y rojo con un león y un sol.

Algunos manifestantes podrían ingresar al estadio y abuchear el himno iraní, como ocurrió en Catar 2022.

Teherán advirtió esta semana que eso sería inaceptable.

El ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, aseguró que Irán vigilará especialmente «banderas y consignas», amenazando con detener el partido en caso de presentarse símbolos hostiles a la república islámica.

El reglamento de FIFA prohíbe cualquier accesorio de «naturaleza política» en los estadios, pero su aplicación ha sido variable en torneos anteriores, y nadie sabe cómo serán tratados los opositores que tengan entradas.

«Hemos comunicado la bandera oficial de nuestro país a la FIFA, que se esfuerza por resolver los problemas y se ha mostrado cooperativa», agregó Taj.

«No obstante, ha logrado resolver algunos problemas mientras que otros continúan pendientes. Esperamos que las condiciones mejoren en el futuro», declaró.

La incertidumbre sobre la recepción que tendrá el Team Melli aumenta la presión que rodea al equipo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Con el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses contra Irán, Teherán mantuvo hasta el final la duda sobre su participación en el Mundial.

Estados Unidos se negó a conceder visas a unos 15 miembros del cuerpo técnico y la selección cambió a última hora su campamento base de Arizona a Tijuana, en el norte de México, uno de los tres países coorganizadores del Mundial junto a Canadá.

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