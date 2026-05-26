La FIFA oficializa Tijuana (México) como campo base de Irán

5 minutos

Madrid, 26 may (EFE).- La FIFA ha oficializado la relación de los campos base de las 48 selecciones nacionales que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial 2026, entre las que destaca el cambio del lugar de concentración de Irán, que ha cambiado Tucson por el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana (México).

La selección iraní anunció la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial estuviera en Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste), para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Según informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, “con este cambio, el problema de los visados se resolverá en gran medida”, informó la página web de la Federación iraní, así como explicó la FIFA aprobó la solicitud de trasladar el campo de entrenamiento del equipo nacional a México tras varias reuniones mantenidas con responsables del organismo y organizadores del Mundial.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

Un total de 39 equipos se concentrarán en Estados Unidos, siete en México y dos en Canadá, y 25 poblaciones que no albergarán partidos durante el torneo alojarán a otras tantas selecciones.

Colombia, Irán, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay están confirmados como los siete equipos participantes con sede en territorio mexicano; Canadá y Panamá se concentrarán en instalaciones canadienses y los restantes en Estados Unidos.

Las poblaciones que no albergarán partidos pero sí selecciones son New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México; y Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

La selección de instalaciones de entrenamiento de las bases operativas comenzó oficialmente en 2024, al comunicar a las selecciones aspirantes a clasificarse una primera lista de opciones del máximo nivel, relación que según la FIFA se acotó y mejoró durante 2025.

Tras el sorteo de la fase final, en diciembre de 2025, las por entonces 42 selecciones clasificadas empezaron a presentar sus elecciones entre más de 60 opciones, en función, entre otras cosas, de las zonas geográficas en las que disputarían sus partidos de fase de grupos.

Instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales del Mundial 2026:

Federación miembro participante Ciudad Instalación de entrenamiento

Argelia Kansas City Universidad de Kansas

Argentina Kansas City Centro de entrenamiento del Sporting KC

Australia Bahía de San Francisco Instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul

Austria Goleta Harder Stadium de la UC en Santa Bárbara

Bélgica Renton Centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC

Bosnia y Herzegovina Sandy Estadio RSL

Brasil Nueva York Nueva Jersey Instalaciones de entrenamiento de Columbia Park

Canadá Vancouver National Soccer Development Centre

Costa de Marfil Filadelfia Philadelphia Union

RD del Congo Houston Houston Training Center

Colombia Guadalajara Academia del Atlas FC

Cabo Verde Tampa Waters Sportsplex

Croacia Alexandria Instituto episcopal

Curasao Boca Ratón Universidad Atlántica de Florida

Chequia Dallas Mansfield Multipurpose Stadium

Ecuador Columbus Centro de rendimiento del Columbus Crew

Egipto Spokane Universidad Gonzaga

Inglaterra Kansas City Swope Soccer Village

España Chattanooga Escuela Baylor

Francia Boston Universidad Bentley

Alemania Winston-Salem Universidad Wake Forest

Ghana Boston Universidad Bryant

Haití Nueva York Nueva Jersey Universidad Stockton

Irán Tijuana Centro Xoloitzcuintle

Irak Greenbrier County The Greenbrier Sports Performance Centre

Jordania Portland Universidad de Portland

Japón Nashville Nashville SC

República de Corea Guadalajara Chivas Verde Valle

Arabia Saudí Austin Estadio del Austin FC

Marruecos Nueva York Nueva Jersey The Pingry School

México Ciudad de México Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Países Bajos Kansas City Instalación de entrenamiento del KC Current

Noruega Greensboro UNC Greensboro

Nueva Zelanda San Diego Estadio Torero de la Universidad de San Diego

Panamá New Tecumseth Nottawasaga Training Site

Paraguay Bahía de San Francisco Spartan Soccer Complex

Portugal Palm Beach Gardens Gardens North County District Park

Catar Santa Bárbara Westmont College

Sudáfrica Pachuca CF Pachuca: Universidad del Fútbol

Escocia Charlotte Charlotte FC

Senegal Nueva York Nueva Jersey University Rutgers

Suiza San Diego SDJA

Suecia Dallas Estadio del Dallas FC

Túnez Monterrey Centro de entrenamiento del Rayados

Turquía Mesa Arizona Athletic Grounds

Uruguay Cancún Mayakoba Training Center, Cancún

Estados Unidos Irvine Complejo deportivo Great Park

Uzbekistán Atlanta Centro de entrenamiento del Atlanta United

EFE

jap/cmm