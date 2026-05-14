La FIFA recibe el legendario Estadio Ciudad de México tras 18 meses de remodelación

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Ciudad de México, 14 may (EFE).- El tres veces mundialista Estadio Azteca (Banorte), legendario recinto deportivo de la capital mexicana, fue entregado formalmente a la FIFA tras 18 meses de remodelación, informó este jueves Controladora Deportiva Águilas.

El recinto hará historia como el único estadio del mundo en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA, después de haber sido sede en las ediciones de 1970 y 1986 y de formar parte del torneo que se disputará en 2026.

“Luego de esta transferencia, la operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales”, indicó la controladora, que también precisó que, durante la justa mundialista, el recinto será conocido como Estadio Ciudad de México.

La entrega ocurre menos de un mes antes de la inauguración mundialista, prevista para el próximo 11 de junio, cuando el recinto capitalino abrirá la Copa Mundial 2026 con un partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Entre las obras realizadas, la empresa destacó la renovación de la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, succión de agua e inyección de aire.

También se incorporaron nuevos espacios de esparcimiento con más de 12.000 metros cuadrados y zonas de hospitalidad, además de un nuevo sistema de audio con más de 300 bocinas.

La remodelación incluyó un nuevo sistema de video con dos pantallas gigantes y más de 2.000 metros cuadrados de pantallas LED, tanto en el exterior como en el interior del estadio.

El recinto contará además con conexión gratuita a internet para todos los asistentes, mediante 40 kilómetros de fibra óptica y más de 1.000 puntos de acceso a wifi.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos durante el Mundial 2026, torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá y por el que autoridades estiman se detone la llegada de 5,5 millones de turistas al país.

De acuerdo con un análisis de Banorte, el Mundial de 2026 aportará entre 42 y 62 puntos base adicionales al crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) real de México, un impulso que describió como moderado, pero tangible por su efecto en la inversión, el consumo y el turismo vinculado al torneo.

Las autoridades mexicanas y la FIFA estiman que el primer encuentro del Mundial de 2026 podría alcanzar los 6.000 millones de espectadores, superior a los 4.000 millones registrados en el partido inaugural de Catar en 2022. EFE

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