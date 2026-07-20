La FIFA sale airosa del Mundial de la desmesura, con el lunar del caso Balogun

afp_tickers

Compartir

5 minutos

La FIFA y su presidente, Gianni Infantino, afrontaban un enorme desafío con el Mundial 2026, con una organización gigantesca y llena de desafíos, pero tras el cierre del torneo el domingo con la victoria de España, han salido airosos de su apuesta.

El punto más criticable, no obstante, fue la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, para que quedase sin sanción la expulsión del delantero de su país Folarin Balogun y pudiera jugar la eliminatoria de octavos entre Estados Unidos y Bélgica.

Pero antes del inicio del torneo, el 11 de junio, los problemas eran muchos: precios de los boletos por las nubes, tensiones geopolíticas con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, amenaza de un verano especialmente caluroso y una organización con 48 equipos y 104 partidos en tres países gigantescos, Estados Unidos, México y Canadá, con relaciones complicadas desde el regreso al poder de Trump a comienzos de 2025.

Pero la 23ª edición de la Copa del Mundo será recordada por el habitual cóctel de espectáculo, emoción, suspense, drama y pasión, en el que participaron incluso los equipos más débiles, que no solo no desmerecieron, sino que se sumaron a la fiesta, en contra de aquellos que pronosticaron, como el presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, que la ampliación de 32 a 48 equipos se traduciría por un gran número de partidos «sin interés».

– Messi protagonista –

Cabo Verde, un archipiélago africano que debutaba en un Mundial, puso en dificultades a los dos finalistas: empató a cero con España en el primer partido y Argentina necesitó la prórroga para eliminarlo en dieciseisavos.

Egipto, que nunca había superado una primera fase, llevó al límite a Argentina en octavos de final, al tener dos goles de ventaja a falta de once minutos, pero sucumbió ante la magia de Lionel Messi, que jugó su sexto Mundial, un récord compartido por el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

Al espectáculo se sumaron todas las estrellas.

A los 39 años y con la mayoría pensando que ya no le alcanzaba para el máximo nivel, Messi fue tan decisivo como en el mejor momento de su carrera y fue determinante para que Argentina disputase la final.

Contra Austria, en el segundo partido de la fase de grupos, superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo anotador de la historia de los Mundiales, con 17, que luego aumentó a 21, aunque fue finalmente superado por el francés Kylian Mbappé, que alcanzó los 22 tantos.

Ambos protagonizaron también una lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026, ganada por el francés gracias a su doblete en el partido por el tercer puesto. Totalizó 10 goles, por 8 de Messi.

Tras ellos, una nómina de muchos ceros: Erling Haaland y Jude Bellingham (7), Ousmane Dembélé y Harry Kane (6) y Mikel Oyarzabal (5).

– Edición más goleadora desde 1970 –

Un dato que corrobora el espectáculo vivido: con 308 tantos anotados en 104 partidos, a una media de 2,96 por encuentro, el Mundial 2026 es el torneo con más goles desde la edición de México 1970, que promedió 2,97 por partido.

Para acompañar a las estrellas del balón y colaborar en el espectáculo ambiental, decenas de miles de hinchas llegaron de todo el mundo para apoyar a sus equipos, siempre con gran cordialidad, destacando los banderazos argentinos, el remo de los noruegos o los escoceses con sus gaitas y los kilts.

Todo ello pese a los famosos «precios dinámicos» de las entradas, muy criticado por los aficionados ya que provocó que ver cualquier partido supusiese un desembolso de cientos y muchas veces de miles de dólares.

Según las cifras publicadas por la FIFA, Norteamérica 2026 atrajo a 6.810.966 espectadores, más que la suma de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022. La asistencia media se sitúa en 65.490, con una ocupación de los estadios del 99,7%.

El alto precio de los boletos no fue la única crítica o polémica que tuvo que afrontar la FIFA, aunque no fuera responsable directa, como por ejemplo de las restricciones de la selección iraní para moverse por Estados Unidos o de la prohibición de ingresar en suelo estadounidense del árbitro somalí Omar Artan, víctima de la draconiana política migratoria del gobierno de Trump.

En cambio, la temida policía migratoria (ICE) no intervino en los alrededores de los estadios como muchos temían.

– ¿Un Mundial 2030 con 64 equipos?

Sin embargo, la mayor polémica llegó cuando Trump admitió haber llamado a Infantino para permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos contra Bosnia, pudiera jugar en la siguiente ronda ante Bélgica, aunque la derrota de los anfitriones por 4-1 hizo que el escándalo no creciera.

Trump e Infantino fueron abucheados el domingo cuando saltaron al césped del MetLife Stadium, en East Rutherford, para entregar la copa a España como campeona del mundo.

Pese a que la UEFA denunció que se había cruzado «una línea roja» por la FIFA, siempre contraria a cualquier injerencia política en sus asuntos y a que este caso afectó negativamente a la imagen de Infantino, no parece que vaya a disminuir sus opciones de ser reelegido a la presidencia de la institución en las elecciones de 2027.

Las confederaciones de Sudamérica, Asia y África ya le han prometido su apoyo.

Al contrario, el éxito del Mundial podría llevar a Infantino a dar el paso y a aumentar a 64 equipos participantes la edición de 2030, que será la del centenario del torneo, que organizarán entre España, Portugal y Marruecos, con una parte en Argentina, Paraguay y Uruguay, este último sede del primer Mundial, en 1930.

mcd/ma