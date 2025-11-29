La FIL de Guadalajara recibe el sello de «Hecho en México» por el secretario de Economía

Guadalajara (México), 29 nov (EFE).- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la mayor del mundo editorial en español, recibió este sábado el sello de «Hecho en México» de manos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el inicio de la edición DE 2025 que tiene como invitada especial a la ciudad española de Barcelona.

«Todo México está orgulloso de la FIL», afirmó Ebrard en la ceremonia de inauguración en Guadalajara, en el oeste de México

En su edición 39, la FIL contará con la presencia de 800 autores y autoras, entre ellos el francolibanés Amin Maalouf, quien recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, así como el cubano Leonardo Padura, la española Rosa Montero, la uruguaya Fernanda Trías y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, entre otros.

«Me ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum un saludo, afecto y reconocimiento.Me ha pedido que entregue una muy peculiar certificación hoy, que es este Certificado de Hecho en México a un proceso que no a un producto, un proceso y una idea, el proceso de la Feria Internacional del Libro, el esfuerzo de pereverancia, excelencia, compromiso que ha llevado a convertir esta feria en una de las mayores del mundo», subrayó el secretario de Economía.

La sorpresiva presencia de Ebrard supone, además, el primer acercamiento del gobierno federal con la FIL tras años de distanciamiento desde que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) calificase al encuentro como «un cónclave de la derecha» y durante cuyo sexenio apenas hubo representación federal en las diferentes ediciones.

Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador, asumió la presidencia de México en octubre de 2024.

El Gobierno mexicano y empresarios lanzaron a comienzos de año el distintivo ‘Hecho en México’ con el objetivo de fortalecer la identidad de los productos nacionales y promover su competitividad global en medio de las tensiones comerciales desatadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en enero.

Durante nueve días, la feria contará además con un abanico de voces de diversas disciplinas como la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú; el científico indio Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química 2020; el actor estadounidense Richard Gere, quien charlará sobre compasión y medio ambiente, y el intérprete mexicano Gael García Bernal, en una conferencia sobre audiolibros.

Para esta edición se espera la asistencia de alrededor de 900.000 visitantes y 635 presentaciones de libros en diversos géneros y temáticas. EFE

