La FIL mexicana supera récord de asistencia y despide a Barcelona como invitada de honor

Guadalajara (México), 7 dic (EFE).- La mexicana Feria del Libro (FIL) de Guadalajara concluyó este domingo con un récord de poco más de 953.000 asistentes y un recinto ferial rebasado por la participación del público mientras le da la bienvenida a Italia como país invitado de honor en 2026.

La feria más importante de habla hispana despide a Barcelona, ciudad invitada de honor a la edición 39, con las expectativas rebasadas en la participación de 973 autores de diversas partes del mundo que protagonizaron 648 presentaciones de libros, anunció su directora, Marisol Schulz Manaut.

En la ceremonia de cambio de estafeta, el presidente de la FIL, Trinidad Padilla López, consideró que Barcelona llegó a Guadalajara con grandes expectativas, pero “superó con creces todo lo imaginado” y ofreció una «muestra generosa y profundamente cuidada de su literatura, sus artes y su pensamiento».

Raquel Gil, teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, dijo que la ciudad mostró a los mexicanos las diferentes facetas de su cultura.

“Si hemos conseguido despertar su curiosidad, sus ganas de leer un poco más, de ver alguna película más, de escuchar nuestra música, su interés por nuestra cultura, habremos cumplido el objetivo. Hemos querido plantar nuestra semilla en la FIL, una semilla que seguiremos regando y cuidando con cariño y con constancia”, afirmó.

Un mundo que habla

Padilla López dio la bienvenida a Italia, un país con una identidad forjada mediante sus expresiones artísticas, filosóficas y literarias “que han marcado de manera decisiva el pensamiento y la cultura universal” con figuras como Dante Alighieri, Italo Calvino, Umberto Eco, Natalia Ginzburg, Primo Levi, Leonardo da Vinci y Michelangelo.

“El país se ha consolidado como uno de los centros editoriales más influyentes de Europa, con una vibrante red de editoriales, librerías, traductores y festivales literarios que impulsan un diálogo constante con el mundo”.

Italia llegará a la FIL del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 con el lema ‘El mundo habla como un gran libro’ y como una plataforma para que México y el continente se acerque a sus autores, intelectuales, legado cultural y belleza de su arquitectura.

Su participación coincidirá con los 160 años de relaciones diplomáticas entre Italia y México y los 200 años del nacimiento de Carlo Collodi, autor de ‘Pinocho’, el libro más difundido en el mundo.

Una feria que crece

Poco antes de decir adiós a Barcelona, Schulz Manaut detalló que la feria tuvo 3.000 actividades que se ampliaron a otras sedes de la ciudad debido a que el recinto ferial ya es insuficiente para recibir a miles de lectores.

“Aquí nos vamos a quedar, pero tenemos que saber que tiene un cupo límite al que ya estamos llegando”, advirtió.

Durante varios días, la feria tuvo una llegada masiva de visitantes convocados por la presencia de figuras como el actor Gael García Bernal, el cantante Joan Manuel Serrat y el actor y productor Richard Gere.

En 43.000 metros cuadrados de exhibición, la FIL reunió a 2.790 sellos editoriales de 64 países, una cifra superior frente a otros años, para ofrecer 450.000 títulos, una cantidad «completamente imposible en otro lado y también es para celebrarse», señaló la directora.

En el área de profesionales, el Salón de Derechos tuvo 110 mesas para agentes literarios y editores, además 18.400 profesionales de 64 países se sumaron a las 192 actividades dirigidas al sector editorial.

Anna Guitart, curadora de las actividades de Barcelona, aseguró que la ciudad condal plantó una semilla que florecerá con la presencia continua en la feria y la consolidación de los lazos literarios y artísticos.

Anunció que donarán a la Biblioteca Juan José Arreola, de la Universidad de Guadalajara, los libros en catalán que hayan quedado en la librería instalada en su pabellón para que queden como legado. EFE

