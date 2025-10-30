La Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañará a Shakira sobre el escenario del Vive Claro

1 minuto

Bogotá, 30 oct (EFE).- La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañará a Shakira en el escenario del estadio Vive Claro el próximo 1 de noviembre, en una de las canciones de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, anunció este jueves la compañía en Instagram.

«La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de Shakira en la capital! Interpretarán junto a la reina una de las canciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ este 1 de noviembre», escribió la agrupación femenina junto a un vídeo en el que dieron pistas sobre la canción que interpretarán con la barranquillera.

Varios usuarios comentaron en la publicación que la canción elegida sería ‘La pared’, del álbum ‘Fijación Oral’ (2006), cuya nueva versión la artista lanzó hace una semana para conmemorar el vigésimo aniversario del disco.

Shakira se presentó el fin de semana pasado en Cali, donde ofreció dos conciertos en los que compartió el escenario con la banda de salsa Grupo Niche.

Su siguiente presentación será el próximo sábado en Bogotá, fecha con la que completa más de 50 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial, que ya ha vendido más de 2,5 millones de boletos y se consolida como la gira latina más importante de 2025.

El espectáculo ocupa el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney o Bruno Mars. EFE

pc/csr/rcf