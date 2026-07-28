La Filarmónica de París explora los vínculos entre la música y los videojuegos

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Pol Lloberas Cardona

París, 28 jul (EFE).- París, 28 jul (EFE).- La sala Filarmónica de París explora la historia de la música de los videojuegos en una exposición consagrada a su evolución, con experiencias inmersivas y múltiples actividades ‘jugables’ en torno a sagas como ‘Super Mario’ o ‘Final Fantasy’, entre otras.

Con la premisa de que basta con oír algunas notas evocadoras para que resurjan los recuerdos, la exposición comienza con una galería de extractos sonoros de videojuegos clásicos, frente a mosaicos del artista francés ‘Invader’ que recrean partidas de títulos como ‘Break Out’ (1976), o ‘Pac-Man’ (1982).

Un pasillo central repleto de máquinas recreativas invita entonces a los visitantes a viajar en el tiempo, con familias enteras agolpadas en torno a juegos de otra época, cuando sus bandas sonoras aún se limitaban a unos simples pitidos.

«Esto me recuerda a los años 90 y a la paga que tenía los domingos, de una moneda de 10 francos o de cinco, que metía en los recreativos para intentar ganar a la máquina», rememora Pierre, francés de 43 años que dijo sostener mandos de consola desde que tiene uso de memoria.

«Para una persona como yo, que tiene más de 40 años y ha crecido con los videojuegos, esto también se trata de transmitir un legado y de mostrar que los videojuegos son una auténtica forma de entretenimiento», opinó en declaraciones a EFE.

Para ello, la exposición propone un recorrido cronológico y temático en torno al desarrollo de la industria, con 29 videojuegos que apelan al descubrimiento para los pequeños y a la nostalgia de los mayores.

Irène, una joven música que visitó este martes la exposición con dos compañeras, explicó que, para ellas, la banda sonora es una de las cosas más importantes en un videojuego.

«Las tres somos músicas y la música de los videojuegos fue una gran fuente de inspiración para que yo empezara a crearla y a practicarla, en general», afirmó en declaraciones a EFE.

Una de las amigas de Irène, Jeanne, añadió que, si bien a ella le gusta escuchar la música mientras juega, «volver a escucharla más tarde es absolutamente genial», en referencia a la presencia creciente de este tipo de música en las plataformas digitales.

De hecho, las bandas sonoras de videojuegos se han convertido en un fenómeno musical en sí mismo: las canciones de títulos como ‘Minecraft’ (2009) o ‘Undertale’ (2015), dos de los juegos independientes más populares de la historia, acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify o YouTube.

Estas han llegado a inspirar, incluso, a artistas tan célebres como el estadounidense Kanye West, uno de los productores más influyentes de la historia reciente, quien se inició en la producción musical precisamente interesado en la música de los videojuegos. Además, la muestra también propone videojuegos modernos a los visitantes, con una importante presencia de títulos franceses como ‘Rayman: Legends’ (2011), así como una sección enteramente dedicada a los videojuegos de baile y ritmo, como el célebre simulador de guitarra ‘Guitar Hero’ (2005).

En la exposición, estas melodías se combinan con los de altavoces de televisión de tubo, entre modelos originales de consolas antiguas, una galería de vinilos de bandas sonoras, e incluso una GameBoy diseccionada.

En un comunicado de los organizadores, estos destacaron que los videojuegos emplean «desde orquestas sinfónicas hasta la electrónica más experimental» para «dialogar con el jazz, el rock y la música popular».

Se inventa así, apuntan, «una forma singular: una música que no se conforma con ser escuchada, sino que se vive, se experimenta y se juega». EFE

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(foto)(vídeo)