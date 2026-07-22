La filial alemana de Telefónica anuncia hasta 1.100 supresiones de empleo

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La filial alemana del gigante español de telecomunicaciones Telefónica anunció este miércoles su intención de suprimir hasta 1.100 empleos antes de finales de 2026 y de cerrar el 8% de sus tiendas en Alemania.

Estas reducciones de personal se producen «en un mercado cada vez más saturado» y en un «contexto de avances tecnológicos como la inteligencia artificial», señaló en un comunicado la filial, que en 2025 empleaba a unas 7.600 personas en Alemania.

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