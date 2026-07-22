La filial alemana de Telefónica anuncia hasta 1.100 supresiones de empleo
La filial alemana del gigante español de telecomunicaciones Telefónica anunció este miércoles su intención de suprimir hasta 1.100 empleos antes de finales de 2026 y de cerrar el 8% de sus tiendas en Alemania.
Estas reducciones de personal se producen «en un mercado cada vez más saturado» y en un «contexto de avances tecnológicos como la inteligencia artificial», señaló en un comunicado la filial, que en 2025 empleaba a unas 7.600 personas en Alemania.
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