La final España-Argentina, en 5 focos

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 18 jul (EFE).-

1 – El último partido mundialista de Messi

A sus 39 años, el duelo de este domingo, la final del Mundial, será el último partido de Lionel Messi en la competición más grande de todas. Es su tercera final. Perdió la de 2014, ganó la de 2022 y se propone conquistar el anillo de campeón de 2026, además frente a España, el país donde pasó la mayoría de su vida y su carrera deportiva. Ha marcado ocho goles en este torneo, ha dado cuatro asistencias y compite con Kylian Mbappé por ser el máximo goleador de la historia del Mundial. Son más hitos para un futbolista inigualable, pero lo principal, lo único, es el colectivo: la copa dorada. Un fantástico epílogo.

2 – El gran duelo pendiente de Lamine Yamal

Nadie duda de su condición de figura desde cualquiera de las perspectivas posibles. A sus 19 años, es un líder. Ambición, esfuerzo, desborde y puro talento. Aún le falta su gran partido en su primer Mundial. Ha insistido e insistido en cada encuentro, pero no ha logrado la dimensión formidable en este torneo que ha demostrado con el Barcelona o en la Eurocopa 2024. Ha marcado un gol en 23 remates a portería. Su titularidad es indiscutible. Rodrigo Hernández, el capitán de la selección española, también alertó de la cantidad de faltas que sufre sin sanción. Es otro de los focos del encuentro.

3 – La hegemonía del balón

No es sólo la final entre Argentina y España. También es un duelo entre Europa y América. Un choque que determina la hegemonía del fútbol actual. El campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa. Los dos equipos destinados a disputar la Finalissima en marzo pasado, suspendida por la guerra en Irán, resuelven quién domina el balón en la final que se jugará en el estadio MetLife ante millones de miradas. Un choque global. La Albiceleste de Lionel Scaloni defiende el título. En los últimos 5 Mundiales, fue la única capaz de alterar el dominio europeo, con Italia, España, Alemania y Francia como campeonas en 2006, 2010, 2014 y 2018, respectivamente.

4 – La final de Scaloni y De la Fuente

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente dieron el salto desde las categorías inferiores a la selección absoluta. Hubo dudas al principio. Ahora sólo hay certezas en ambos, ganadores de la Copa América y del Mundial, el primero, y de la Eurocopa y la Liga de Naciones, el segundo. Un duelo táctico entre amigos, el español profesor del argentino cuando estudió su curso de entrenador. Lo cuidarán al más mínimo detalle. Cualquier desliz será una invitación a explotarlo por parte de su rival. La final en cualquier instante. La leyenda los espera.

5 – La calidad del aire

Uno de los factores de la final del Mundial 2026 también es la calidad del aire en la región de Nueva York/Nueva Jersey, que había bajado hasta niveles “muy poco saludables” el jueves por una densa capa de humo por los más de 100 incendios forestales activos en Canadá. Ha ido mejorando en las últimas horas. Además, los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo prevén chubascos durante todo este sábado y una previsión de cielo despejado el domingo, cuando se dispute la final. EFE

id/cmm