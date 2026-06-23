La firma Alexander McQueen vuelve a Semana de la Moda de Londres tras 25 años de ausencia

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Londres, 23 jun (EFE).- La firma de lujo británica Alexander McQueen volverá a desfilar el próximo septiembre en la Semana de la Moda de Londres, en un hito histórico para la marca tras 25 años de ausencia en los que optó por establecerse en las pasarelas de París.

La marca homónima del fallecido modisto londinense, que desde 2024 está bajo la dirección creativa del irlandés Seán McGirr, regresará a su ciudad de origen el 20 de septiembre con la presentación de su colección de la temporada primavera-verano 2027.

«Londres siempre ha estado en el corazón de McQueen; hay una energía única y visceral en esta ciudad que recorre la historia de la casa y continúa inspirando todo lo que hacemos hoy. Volver a la London Fashion Week nos permite conectar profundamente con ese espíritu y con la comunidad creativa que define tanto a Londres como a la marca», dijo McGirr en un comunicado oficial.

Será, previsiblemente, la cita más destacada de la próxima edición de la ‘London Fashion Week’, pues la última vez que McQueen desfiló como parte del programa oficial de la Semana de la Moda de Londres fue en febrero de 2001, hace un cuarto de siglo. Desde entonces, ha presentado habitualmente sus colecciones en la de París.

La firma escogió Londres en octubre de 2022 para el desfile de la colección primavera-verano de 2023, celebrado en el Colegio Naval de Greenwich, aunque como un evento paralelo fuera de las fechas y del calendario oficial de la London Fashion Week.

La pasarela londinense, que había perdido cierta influencia en el calendario de la moda global -ante el «éxodo» parisino de firmas británicas como McQueen o Stella McCartney-, logra así recuperar un gran nombre. A excepción de Burberry, Simone Rocha o el pujante Harris Reed, el programa de los últimos años estaba copado por diseñadores emergentes.

Laura Weir, directora ejecutiva del British Fashion Council, que organiza el evento, aseguró en la nota que devolver a McQueen a las pasarelas londinenses había sido una de sus «grandes ambiciones» desde que llegó al cargo.

«El regreso de McQueen es una declaración de confianza en la creatividad británica en su forma más audaz y distintiva. Estamos orgullosos de tener de nuevo a la firma en el programa oficial y esperamos construir una asociación ambiciosa y significativa para las próximas temporadas», comentó.

Fundada por el diseñador Lee Alexander McQueen (1969-2010) en 1992, la casa de moda británica ganó renombre a nivel global gracias a sus primeras pasarelas en Londres, caracterizadas por su fusión de sastrería tradicional y vanguardia conceptual. EFE

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