La firma de la carta de Trump a Epstein coincide con sus rúbricas en ese periodo, dice NYT

2 minutos

Washington, 9 sep (EFE).- El diario The New York Times (NYT) analizó varias firmas del presidente de EE.UU., Donald Trump, que muestran similitud con la rúbrica de la carta con contenido lascivo que el gobernante supuestamente envió en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein en su 50 cumpleaños.

La investigación del NYT compara firmas de varias cartas escritas por Trump a funcionarios de Nueva York y al exalacalde Rudy Giuliani de entre 1987 y 2001. En todas ellas, el presidente firmó solo con su nombre y sin apellido o iniciales, algo que suele reservar para notas personales.

Además, en todas ellas el presidente incluía una característica línea larga al final de su nombre, en un gesto muy similar a la firma estampada en el mensaje para Epstein, que incluye el bosquejo de un cuerpo desnudo de una mujer.

La imagen de la carta, cuya existencia ya había sido informada por The Wall Street Journal, salió a la luz después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. la hiciera pública este lunes.

Entre las páginas del llamado ‘Libro de cumpleaños’, que se regaló a Epstein por su 50 cumpleaños, se incluye una misiva con un texto que recoge una conversación ficticia entre Trump y Epstein, rodeado por el dibujo de la silueta de una mujer desnuda, e incluye una firma manuscrita con el nombre ‘Donald’ y es muy similar a la rúbrica del presidente estadounidense.

Trump ha negado rotundamente que él sea el autor de esa misiva, argumentando que él no sabe dibujar.

El vicejefe de Gabinete del Gobierno, Taylor Budowich, negó que la firma de la carta a Epstein, declarado culpable en 2008 de prostitución de menores, fuera del presidente, comparándola con imágenes de sus rúbricas más recientes.

Sin embargo, el Times rescató estas cartas de la época, que tenía archivadas, y reveló que Trump firma diferente cuando lo hace en su faceta de presidente que cuando actúa de modo personal.

La transferencia de documentos del llamado archivo Epstein al Congreso estadounidense llegó tras semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del presidente Donald Trump después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino, que se suicidó en 2019.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de «Hacer grande a EE.UU. de nuevo»), que consideran válidas las teorías -a las que el propio Trump ha dado pábulo- que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político. EFE

