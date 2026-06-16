La firma del acuerdo entre Irán y EE.UU. será en el lujoso complejo suizo de Bürgenstock

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Ginebra, 16 jun (EFE).- El acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en la que se encontraban inmersos desde el 28 de febrero -y a la que varios países de Oriente Medios habían sido arrastrados- se firmará en la localidad suiza de Bürgenstock, confirmó este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza

La firma tendrá lugar el viernes en el lujoso resort de montaña y de complicado acceso, y tras este acto ambos países emprenderán negociaciones para una paz definitiva en un plazo de sesenta días, según ha indicado el Gobierno iraní. EFE

is/rcf