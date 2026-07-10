La firma financiera Nu recibe autorización para operar como banco en México

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Ciudad de México, 10 jul (EFE).- La firma de servicios financieros digitales Nu México informó este jueves que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como banco, un paso con el que se convertirá en el mayor banco digital del país por número de clientes.

La autorización culmina un proceso de transformación de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a institución bancaria que fue supervisado por la CNBV, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con más de 15 millones de clientes, la empresa, de origen brasileño, aseguró en un comunicado que ha logrado captar aproximadamente al 15 % de la población adulta mexicana y que tiene presencia en el 98 % de los municipios del país.

“Estamos construyendo en México una nueva manera de hacer servicios financieros, centrada de verdad en las personas», afirmó David Vélez, fundador y director ejecutivo global de Nubank.

«La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero”, añadió.

El directivo destacó además que México es uno de los mercados estratégicos para la compañía y anunció una inversión proyectada de 4.200 millones de dólares hacia 2030.

La empresa señaló que en siete años de operación en el país alcanzó una escala que tradicionalmente tomaba décadas en el sector financiero.

Actualmente suma alrededor de 12.000 nuevos clientes al día y asegura que el 54 % de sus usuarios obtuvo con ellos su primera tarjeta de crédito, mientras que el 60 % comenzó a ahorrar mediante sus productos financieros.

Por su parte, Armando Herrera, director general de la firma en México, calificó la autorización como un hito para la compañía.

“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en nosotros. Estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, señaló.

Nu inició operaciones en México en 2019 como parte de la estrategia de expansión internacional de Nubank, fundada en Brasil. Su primer producto en el país fue una tarjeta de crédito sin comisiones, a la que posteriormente se sumaron cuentas de ahorro, préstamos personales, tarjetas garantizadas y herramientas digitales de protección contra fraudes.

La compañía informó que durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el punto de equilibrio financiero en México, mejoró su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superó los 5.900 millones de dólares en depósitos.

De acuerdo con la regulación mexicana, Nu dispone ahora de 30 días naturales para completar formalmente su transformación en banco. Durante ese periodo, aseguró que mantendrá informados a sus clientes sobre los cambios operativos, aunque precisó que la experiencia de uso de sus productos y servicios permanece sin modificaciones. EFE

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