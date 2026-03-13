La firma líder de defensa surcoreana desarrollará IA física junto a empresa de videojuegos

2 minutos

Seúl, 13 mar (EFE).- La desarrolladora de videojuegos Krafton, una de las más importantes de Corea del Sur, anunció este viernes una alianza estratégica con la principal empresa surcoreana de defensa, Hanwha Aerospace, para desarrollar tecnología de inteligencia artificial (IA) física.

Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar conjuntamente tecnologías de IA física con el objetivo de aplicarlas en distintos sectores, incluido el de defensa, dijo Krafton en un comunicado.

La cooperación se centrará en tres áreas principales: investigación y desarrollo de tecnologías clave de IA física, validación de escenarios de implementación tecnológica y aplicación en entornos físicos, y desarrollo de sistemas técnicos y operativos.

«La tecnología de IA está creciendo rápidamente más allá de las industrias, con nuevas aplicaciones de IA física en el sector de la defensa», declaró Jae-il Son, presidente y director ejecutivo de Hanwha Aerospace.

Agregó que la asociación con Krafton ofrecerá «un nuevo paradigma estándar en las áreas de IA física y defensa del futuro».

Además, Krafton invertirá en un fondo gestionado por Hanwha Asset Management enfocado en inteligencia artificial, robótica y defensa, con un tamaño objetivo de mil millones de dólares.

Fundada en 2007, Krafton es considerada una de las tres grandes firmas de videojuegos en Corea del Sur, junto con Nexon y Netmarble. Es responsable de franquicias como PUBG: Battlegrounds, Subnautica o Hi‑Fi Rush. A mediados de 2025 se alzó como la empresa mediana más rentable del país asiático, según el diario local The Chosun Daily. EFE

