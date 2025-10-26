La Fiscalía acusa de espionaje al encarcelado alcalde de Estambul y rival de Erdogan

Estambul/Ankara, 26 oct (EFE).- La Fiscalía General de Estambul ha acusado oficialmente de espionaje al destituido y encarcelado alcalde metropolitano de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, y ha pedido que se le imponga prisión preventiva en este caso, adicional a la que cumple desde marzo en otras causas abiertas en su contra.

Tras unas once horas de interrogatorio en el Tribunal de Caglayan, en Estambul, Imamoglu fue enviado este sábado a otra corte con la solicitud de prisión preventiva del fiscal, junto a su asesor político Necati Özkan y el director de la televisión opositora TELE1, Merdan Yanardag, informó la emisora NTV.

Imamoğlu y Özkan ya están encarcelados en relación con otros casos. Una prisión preventiva adicional implica que permanecerán en prisión incluso si son absueltos en los juicios ya abiertos en su contra.

Yanardağ fue detenido el pasado viernes, en una operación en la que también se registró la sede de TELE1, que unas horas después fue puesta bajo el control de un administrador fiduciario.

Según NTV, los tres acusados han negado categóricamente las acusaciones en su contra durante sus interrogatorios.

La Fiscalía afirmó que las acusaciones de espionaje están basadas «en una declaración detallada (…) sobre la participación de Ekrem Imamoğlu en una organización criminal con fines de lucro y conexiones de espionaje», proporcionado por un implicado.

«Para mí, el espionaje equivale a traición. Semejante acusación es el mayor insulto de mi vida. Nunca he tenido ninguna conexión con agencias de inteligencia ni información confidencial. Me enfrento a una conspiración. Sería más realista afirmar que incendié Roma», declaró Imamoglu.

«No es un espía, es un presidente», gritaban las miles de personas que se congregaron hoy delante del Tribunal al que fue llevado el destituido alcalde desde la cárcel para su interrogatorio, desafiando una prohibición de manifestaciones públicas, para expresarle su apoyo y protestar por su detención.

Imamoglu, candidato del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, a la presidencia del país en las elecciones previstas para 2028, fue arrestado el 19 de marzo pasado junto a más de cien personas, en su mayoría correligionarios y funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Su detención, tildada de ‘Golpe de estado civil’ por el CHP, desató una ola de multitudinarias protestas ciudadanas en Estambul, que después fueron prohibidas.

Desde ganar las elecciones locales de Turquía en marzo de 2024 y tras la reelección de Imamoglu como alcalde de Estambul ese mismo año, el CHP se vio expuesto a una serie de operaciones policías y judiciales en su contra. Quince alcaldes del CHP han sido detenidos, doce de ellos en la provincia de Estambul.

Según Özel, se trata de un intento del Gobierno, encabezado por el presidente islamista Recep Tayyip Erdogan, de «eliminar a través del poder judicial al partido que está preparado para ganar las próximas elecciones y la presidencia», algo que el Gobierno rechaza alegando la independencia de la Justicia turca. EFE

