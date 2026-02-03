La Fiscalía adelanta que pedirá inhabilitación sin precisar aún los años contra Le Pen

París, 3 feb (EFE).- La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París adelantó este martes que pedirá «penas de inhabilitación» en el caso de desvío de fondos europeos en el que está condenada en primera instancia la líder ultraderechista Marine Le Pen y otras personas relacionados con su partido, la Agrupación Nacional, pero sin precisar los años de las mismas.

«Solicitaremos penas de inhabilitación (…) No hace falta disimular un falso suspense», aseveró Thierry Ramonatxo, el primer abogado general en intervenir en el Tribunal de Apelación de París al inicio la requisitoria que se celebra hoy y que se espera que se prolongue más de cinco horas.

Marine Le Pen fue condenada en marzo de 2005 a una pena que incluía cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata para ejercer cargo público, lo que bloquearía por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027, de las que es favorita. EFE

