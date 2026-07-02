La fiscalía alemana acusa a Ucrania de ordenar el sabotaje del gasoducto Nord Stream

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La fiscalía alemana acusó el jueves a las autoridades ucranianas de haber ordenado el sabotaje de los gasoductos Nord Stream que conectaban Rusia con Europa, poco después de la invasión rusa de Ucrania.

El miércoles la justicia imputó a un primer sospechoso por los sabotajes. Según la fiscalía, él «y otros militares elaboraron a petición de las autoridades ucranianas, un plan destinado a destruir los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2», indicó la fiscalía en un comunicado,

Los gasoductos submarinos fueron saboteados con explosivos en septiembre de 2022.

El acusado, identificado como Serhii Kuznietsov, fue detenido el 21 de agosto de 2025 en Italia y en septiembre fue extraditado desde Italia a Alemania.

Kuznietsov aseguró que en la época de los hechos y hasta 2023 era comandante del ejército ucraniano y sostuvo que se encontraba en Ucrania en el momento del sabotaje.

Según la acusación, el sospechoso y sus cómplices (incluidos buceadores, el patrón del barco y un artificiero) alquilaron un velero en Alemania y pusieron rumbo a la isla danesa de Bornholm.

Desde allí, su equipo colocó cargas explosivas en las tubos y las activaron para intentar destruir los gasoductos.

«El objetivo era impedir de forma duradera el suministro de gas a través de los gasoductos y garantizar que Rusia ya no pudiera utilizar los ingresos procedentes del comercio de gas natural para financiar su esfuerzo bélico», señala la fiscalía.

Ucrania nunca ha reconocido su responsabilidad en el sabotaje, pero tampoco ha ocultado su satisfacción, al considerar legítimo cualquier ataque capaz de debilitar la capacidad del Kremlin para financiar su guerra.

alf/jpl/dsa/pc/dbh