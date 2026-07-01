La Fiscalía alemana presenta una primera acusación por el sabotaje del Nord Stream

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Berlín, 1 jul (EFE).- La Fiscalía General alemana ha presentado cargos, por primera vez, contra un presunto saboteador de los dos gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico en 2022, un exmilitar ucraniano que fue detenido en Italia hace casi un año y entregado a Alemania, según confirmó a EFE una portavoz de esta institución.

«Hemos presentado cargos», señaló Ines Peterson, que no pudo dar más detalles a la espera de que la defensa reciba toda la información sobre la acusación emitida por el fiscal general, Jens Rommel.

Éste imputa a Serguí K. ataques contra infraestructuras energéticas civiles, considerados un crimen de guerra según el derecho penal internacional, causar una explosión mediante explosivos y destrucción de edificaciones, según informan este miércoles los medios ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) y Zeit.

De acuerdo con las conclusiones de los investigadores citadas por estos medios, el ucraniano dirigió el equipo de sabotaje y también habría estado al mando a bordo del velero Andromeda, desde el cual se llevó a cabo el atentado con explosivos contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022.

Serguí K. se encuentra desde noviembre pasado en prisión preventiva en Hamburgo después de que en agosto de 2025 fuera arrestado en un apartamento turístico cerca de la ciudad septentrional italiana de Rimini cuando pasaba unas vacaciones con su familia, en ejecución de una euroorden alemana.

La Fiscalía General cree que en el sabotaje participaron un total de siete ucranianos, uno de los cuales, un soldado, habría entretanto muerto en la guerra contra Rusia, según ARD, SZ y Zeit.

Entre los sospechosos figura también uno de los buzos que se sumergieron para colocar las cargas explosivas que destruyeron tres de las cuatro hileras de los dos gasoductos.

Este hombre fue detenido el pasado otoño en Polonia, pero un tribunal de Varsovia decidió dejar a Volodímir Z. en libertad con el argumento de que Alemania no tenía jurisdicción sobre el caso.

En el curso de la investigación, especialistas de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y de la Policía Federal descubrieron en el Andromeda rastros de una mezcla de los explosivos militares hexógeno y octógeno, según ARD, SZ y Zeit.

La letrada alemana de Serguí K. dijo en el momento de su entrega a Alemania que su cliente era inocente y rechaza todas las acusaciones contra él, si bien los tres medios alemanes aseguraron este miércoles que las pruebas en su contra «serían contundentes».

Sostienen que, al parecer, el ucraniano habló por teléfono, incluso desde la prisión de extradición en Italia, con familiares y conocidos sobre los atentados, incriminándose a sí mismo.

Además, los investigadores habrían encontrado en su móvil pruebas de su implicación en el ataque, según fuentes de seguridad.

De acuerdo con los medios alemanes, el supuesto cerebro del atentado contra el Nord Stream sería el antiguo oficial de inteligencia ucraniano Román Chervinskí, quien niega las acusaciones.

Según diversas fuentes de seguridad, la delicada operación habría sido llevada a cabo por una unidad de élite del Ejército ucraniano y contó supuestamente con el beneplácito del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, que también rechaza las acusaciones, pero no con el del presidente, Volodímir Zelenski. EFE

cae/mgr