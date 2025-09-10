La Fiscalía apunta a injerencia extranjera por las cabezas de cerdo frente a mezquitas

París, 10 sep (EFE).- La Fiscalía de París anunció este miércoles que las personas que colocaron al menos nueve cabezas de cerdo frente a varias mezquitas de la capital y de municipios de alrededores eran de nacionalidad extranjera, reforzando así la pista de una injerencia del exterior.

«Las investigaciones permitieron establecer rápidamente que fueron personas de nacionalidad extranjera las que colocaron las cabezas de cerdo depositadas delante de las mezquitas en la región parisina», indicó la Fiscalía de París, citada por los medios franceses.

Estas personas -añadió- «abandonaron de inmediato el territorio (francés) con una manifiesta voluntad de provocar disturbios en el seno de la nación».

La Justicia francesa ha investigado otras supuestas injerencias en los últimos años, como la que se produjo en 2023 por parte de un grupo de moldavos que estampó en París estrellas de David -símbolo del judaísmo- de los que se sospecha sus vínculos con Rusia.

Las cabezas de cerdos, un animal considerado impuro por el islam, fueron descubiertas el martes en las entradas de mezquitas de los distritos 15, 18 y 20 de París y en Montreuil, Montrouge y Gentilly (periferia de la capital francesas), entre otras. Una de esas cabezas tenía inscrito la palabra ‘Macron’ con tinta azul.

La Fiscalía se basó en el testimonio de un agricultor de Normandía, al que los presuntos autores habrían comprado las cabezas de cerdo usadas en la profanación. El vehículo de los sospechosos tenía una matrícula serbia, pero, según los primeros, indicios usaron una línea telefónica croata.

No es la primera vez que se reportan incidentes así, el año pasado, en marzo de 2024, víspera del Ramadán, se descubrió una cabeza de cerdo en una mezquita turca en Calais (norte) y en marzo de 2019, las paredes de la obra de la futura mezquita de Bergerac (suroeste, cerca de Burdeos) fueron manchadas con sangre animal y se colocó una cabeza de cerdo en la puerta principal.

Además, en los últimos años se han registrado otros incidentes, como el dibujo de estrellas de David en edificios de París donde viven judíos, que fueron atribuidos a personas extranjeras pagadas desde Rusia.

Francia tiene entre cinco y seis millones de musulmanes, practicantes y no practicantes, lo que convierte al islam en la segunda religión más extendida del país y a la comunidad musulmana francesa en la más numerosa de Europa. EFE

