La Fiscalía australiana sube a 78 los cargos contra el presunto autor de atentado de Bondi

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Sídney (Australia), 6 may (EFE).- La Fiscalía australiana presentó 19 nuevos cargos contra Naveed Akram, acusado del atentado perpetrado en diciembre de 2025 en la playa de Bondi, en Sídney, de modo que el total de acusaciones en su contra asciende ya a 78, según documentos judiciales divulgados este miércoles.

Akram, de 24 años, está acusado de emprender junto a su padre, Sajid Akram, el ataque armado contra un festival judío de Janucá celebrado el 14 de diciembre en la playa de Bondi, que dejó quince muertos, entre ellos una niña de 10 años, y decenas de heridos, en uno de los atentados más graves registrados en la historia reciente de Australia.

Según registros judiciales, las nuevas imputaciones incluyen diez cargos por disparar con intención de asesinar y seis por efectuar disparos con intención de resistirse al arresto, además de otros delitos no especificados por las autoridades.

Con ello, el número total de acusaciones contra Akram asciende a 78, después de que inicialmente fuera procesado por 59 delitos, entre ellos 15 cargos de asesinato, 40 de intento de asesinato y uno por cometer un acto terrorista, un crimen castigado con cadena perpetua.

También afronta cargos por disparar un arma de fuego con intención de causar daño, colocar explosivos en un lugar público y exhibir símbolos de una organización terrorista prohibida.

Las autoridades australianas sostienen que el ataque pudo haber estado «inspirado» por el grupo yihadista Estado Islámico.

El padre del acusado, de 50 años, murió abatido por la Policía durante un intercambio de disparos en el lugar de los hechos, mientras que Naveed sobrevivió y permanece detenido en la prisión de máxima seguridad de Goulburn, a unos 195 kilómetros de Sídney.

Según la investigación, padre e hijo lanzaron tres bombas caseras rellenas de bolas de acero contra la multitud reunida por la festividad judía antes de abrir fuego. Ninguno de los artefactos explotó. La Policía también halló otro explosivo en el maletero del vehículo utilizado por los atacantes, así como dos banderas pintadas a mano del Estado Islámico. EFE

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