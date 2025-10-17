La Fiscalía belga pide 30 años de prisión para el asesino de Teresa Rodríguez

Bruselas, 17 oct (EFE).- La Fiscalía belga pidió este viernes 30 años de prisión para César Arribas, el asesino de la joven española Teresa Rodríguez, mientras que la defensa del ex guardia civil solicitó una condena máxima de 23 años.

En la última sesión del juicio que se celebra en el Palacio de Justicia de Bruselas por el asesinato de la joven enfermera el 27 de octubre de 2022, la Fiscalía y los abogados de César Arribas expusieron los motivos en los que se basan para pedir las respectivas penas. EFE

