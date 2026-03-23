La Fiscalía brasileña se manifiesta a favor de conceder prisión domiciliaria a Bolsonaro

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São Paulo, 23 mar (EFE).- La Fiscalía brasileña se manifestó este lunes, por primera vez, a favor de conceder la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo y ahora está hospitalizado por una neumonía grave.

La posición del fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, responde a una petición del juez Alexandre de Moraes, quien tendrá que decidir en los próximos días si concede el régimen domiciliario al líder ultraderechista, como solicitaron sus abogados.

«Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, está en condiciones de proporcionar», declaró el jefe del Ministerio Público en su escrito, al que tuvo acceso EFE.

Bolsonaro, que el sábado cumplió 71 años, está hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado de Brasilia desde el pasado 13 de marzo con un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana, que lo obligó a salir de prisión de urgencia.

En los últimos días, el exjefe de Estado ha evolucionado favorablemente y ya está sin fiebre, gracias al tratamiento con antibióticos que se le administró desde su ingreso, aunque continúa sin previsión de alta.

En este contexto, Gonet respaldó «la necesidad de la prisión domiciliaria», pues «permite brindar los cuidados indispensables para el monitoreo, en tiempo integral, del estado de salud del expresidente».

A su juicio, el capitán retirado del Ejército «se encuentra, de forma comprobada, sujeto a súbitas e imprevisibles alteraciones perjudiciales de un momento a otro».

La manifestación favorable de la Fiscalía acerca a Bolsonaro a cumplir el resto de su pena en casa, si bien la decisión final será del juez De Moraes, responsable por su reclusión y quien hasta la fecha se ha mostrado inflexible con tal posibilidad.

No obstante, esta última hospitalización aumentó la presión sobre el magistrado, quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante y se reunió con el hijo mayor de este y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que lo ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

Bolsonaro está recluido desde noviembre pasado, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y desde enero en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener un espacio mayor.

El dirigente ultra fue condenado el pasado 11 de septiembre por el Supremo por «liderar» un complot golpista con la intención de «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

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