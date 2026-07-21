La fiscalía británica inculpa al acusado por la muerte de una exdiputada

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Los fiscales del Reino Unido anunciaron el lunes que habían acusado a Joshua Kerry, de 28 años, de homicidio tras la muerte de la exdiputada de derecha Ann Widdecombe.

«Hemos decidido procesar a Joshua Kerry por homicidio tras una investigación policial sobre la muerte de Ann Widdecombe», declaró Frank Ferguson, del Servicio de Fiscalía.

«Las investigaciones policiales sobre los motivos del acusado continúan, incluyendo una posible conexión política o terrorista», señaló Ferguson, después de que la policía antiterrorista se sumara a la investigación la semana pasada.

Widdecombe, portavoz del partido de extrema derecha Reform UK y exministra conservadora, fue hallada muerta en su casa de Devon, al suroeste de Inglaterra, el 9 de julio.

La mujer presentaba «heridas graves», según la policía.

La semana pasada, la unidad antiterrorista de la policía británica afirmó que la política fue víctima de un «ataque selectivo».

Widdecombe fue diputada del Partido Conservador entre 1987 y 2010, y ocupó el cargo de ministra de Prisiones entre 1995 y 1997.

Firme defensora del Brexit, Widdecombe abandonó el Partido Conservador en 2019 para unirse a Reform UK y fue elegida diputada al Parlamento Europeo.

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