La Fiscalía chilena demolerá la vivienda de ambientalista mapuche en busca de su cuerpo

2 minutos

Santiago, 27 ene (EFE).- La Fiscalía de Chile ha recibido este martes la autorización para demoler la bodega y una de las viviendas ubicadas en la finca de Julia Chuñil y poder seguir así buscando el cuerpo de la ambientalista, un crimen por el que hay cuatro personas imputadas, entre ellas tres de sus hijos.

El Ministerio Público sostiene que la ambientalista mapuche, de 73 años, habría sido ahorcada el 8 de noviembre de 2024 por su hijo Javier Troncoso tras una pelea familiar y que su cuerpo habría sido enterrado cerca de las estructuras que se buscan demoler, en colaboración con otros dos hijos y un exyerno.

La finca en la que se está buscando el cuerpo de Chuñil se encuentra en la localidad de Máfil, en la región de Los Lagos, unos 800 kilómetros al sur de la capital.

Un tribunal decretó el pasado 16 de enero prisión preventiva para Troncoso, arresto domiciliario total para sus otros dos hijos implicados (Pablo y Jeannette) y arresto domiciliario nocturno para su exyerno.

Durante meses, su familia y grupos medioambientalistas sostuvieron que se trataba de un crimen político, debido al rol de Chuñil como defensora ambiental, y organizaron decenas de marchas bajo la consigna «¿Dónde está Julia?».

Incluso el Gobierno del presidente progresista Gabriel Boric apoyó en algún momento la teoría del crimen político y pidió esclarecer los hechos.

Chuñil se convirtió en un símbolo de la lucha ambiental y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a solicitar a Chile en julio de 2025 “redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero”.

Sus hijos, hoy imputados, vincularon directamente con el crimen a un empresario, vecino de la víctima y dueño de predios aledaños.

La Fiscalía, sin embargo, defiende que Chuñil vivía desde hace años en “un contexto general de violencia e intimidación” en su entorno familiar. EFE

