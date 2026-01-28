La Fiscalía colombiana abre investigación al exciclista Lucho Herrera por 4 desapariciones

Bogotá, 28 ene (EFE).- La Fiscalía colombiana abrió una investigación contra el exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España de 1987, y contra su hermano Rafael por su presunta participación en la desaparición de cuatro personas ocurrida en 2002 en Fusagasugá, ciudad de la que es oriundo en el centro del país.

«Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera», señaló la Fiscalía en un comunicado.

El caso contra Herrera salió a la luz en abril del año pasado cuando la jueza María del Pilar Bocarejo, del Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento de Fusagasugá, pidió a la Fiscalía que investigue la presunta participación del exciclista en un caso de desaparición forzada de cuatro vecinos suyos. EFE

