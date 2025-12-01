La Fiscalía colombiana imputa a otro implicado en el magnicidio del senador Uribe Turbay

Bogotá, 1 dic (EFE).- La Fiscalía colombiana acusó formalmente este lunes a William Fernando González, uno de los presuntos articuladores del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido en agosto pasado, dos meses después del atentado en su contra perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

González, alias El Hermano, responderá en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, informó la Fiscalía en un comunicado.

El imputado es señalado de asistir a reuniones de planeación en las que se articuló el asesinato del político del partido uribista Centro Democrático, y de ayudar a escapar a otros involucrados en el hecho.

La investigación de la Fiscalía sostiene que González fue el encargado de vender uno de los celulares utilizados para la coordinación y ejecución del atentado, con el propósito de intentar desviar la atención de las autoridades.

Por este caso, ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El asesinato de Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

La Policía colombiana apuntó hace una semana que su hipótesis más fuerte es que los autores intelectuales pertenezcan a la Segunda Marquetalia, disidencia de las extintas FARC, grupo armado ilegal liderado por alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC durante el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla.

Esa disidencia surgió en agosto de 2019 cuando Márquez y otros exjefes guerrilleros —como alias Jesús Santrich, El Paisa o Romaña— abandonaron el acuerdo de paz que habían firmado tres años antes con el Gobierno y retomaron las armas.

Con excepción de Márquez, quien fue gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la Segunda Marquetalia murieron en los últimos años en distintos incidentes armados en Venezuela con grupos desconocidos. EFE

