La Fiscalía colombiana imputa a un hombre por cometer 61 homicidios entre 2020 y 2025

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Bogotá, 21 jul (EFE).- La Fiscalía de Colombia imputó este martes a Maycoll Isnardo Enciso, alias Barbas, por su participación en 61 homicidios entre 2020 y 2025 mientras pertenecía a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, posteriormente, a las disidencias de las antiguas FARC.

Los homicidiosen tuvieron lugar en el departamento noriental de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Entre los crímenes que le atribuyen, la Fiscalía le acusa de participar en el ataque que causó la muerte a un sargento y seis soldados durante un ataque con explosivos contra una patrulla del Ejército, en septiembre de 2021.

«En la acción armada otros siete uniformados resultaron heridos y fueron sustraídos 14 fusiles de dotación oficial», detalló la institución en un comunicado.

La investigación también relaciona a Enciso Bejarano con el homicidio de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la aldea La Primavera en una zona rural de Fortul (Arauca).

Por los 61 crímenes y otras conductas ilícitas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Enciso los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con una fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental del ELN y, en menor medida, de las disidencias de las FARC. EFE

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