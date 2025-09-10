The Swiss voice in the world since 1935

La fiscalía concluye que un policía disparó justificadamente contra un cubano en Iowa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles, 10 sep (EFE).- El policía de una pequeña ciudad de Iowa que mató a tiros a un inmigrante cubano cuando intentaba desalojarlo de un parque el mes pasado estaba legalmente justificado a dispararle, determinó la Fiscalía de ese estado tras una investigación.

Feglys Antonio Campos Arriba, de 36 años, murió el pasado 15 de agosto a manos de un agente de la Policía de Denison, una ciudad de poco más de ocho mil habitantes en el centro de Iowa.

Según el informe de la Fiscalía de Iowa, el Departamento de Policía de Denison recibió una denuncia sobre una persona que dormía en el Parque Washington fuera del horario de servicio.

El sargento Alan Romero acudió al área y encontró a Campos Arriba sentado bajo una manta. Ambos mantuvieron una conversación tranquila en español, en la que Campos Arriba tuvo que elegir entre irse o ser arrestado por allanamiento, de acuerdo con la investigación.

El cubano optó por ser arrestado y se puso de pie, con las manos a la espalda. Pero cuando Romero trató de esposarlo, el inmigrante intentó atacarlo.

Inicialmente el sargento disparó su pistola eléctrica, pero la descarga no detuvo al cubano, que lo atacó y le mordió la oreja izquierda, arrancándole un trozo de carne, detalla el informe.

Romero logró liberarse y se echó a correr, pero Campos Arriba lo persiguió y lo derribó, lo que hizo que el policía le disparara al menos cuatro veces.

La investigación reveló que la Policía de Denison había advertido el día anterior al inmigrante de que no podía acampar en el parque.

Campos Arriba había ingresado a Estados Unidos en 2023 y tenía un permiso de trabajo que expiró en julio pasado, cuando el Gobierno del presidente Donald Trump no renovó la protección.

El inmigrante había perdido su trabajo en una planta procesadora de alimentos aproximadamente un mes antes de su encuentro mortal con la policía de Denison, según informó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) al periódico The Des Moines Register.

Campos Arriba se encontraba sin hogar y lidiaba con problemas de salud mental cuando se enfrentó con la Policía. EFE

amv/ims/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR