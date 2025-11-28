La Fiscalía de Brasil a favor de la prisión domiciliaria a militar condenado por golpismo

São Paulo, 28 nov (EFE).- La Fiscalía brasileña se pronunció este viernes a favor de otorgar prisión domiciliaria por motivos de salud al exministro Augusto Heleno, uno de los militares condenados en la trama golpista dirigida por el expresidente Jair Bolsonaro.

Según el documento, el informe médico forense realizado tras su detención este martes confirmó que Heleno presenta un cuadro progresivo de demencia tipo Alzhéimer, acompañado de estreñimiento e hipertensión, para lo que está recibiendo tratamiento farmacológico.

«El mantenimiento del detenido en arresto domiciliario es una medida excepcional y proporcional a su edad y estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente demostrada, y podría verse vulnerada si se le mantiene alejado de su hogar», expresa el documento firmado por el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet.

Asimismo, en el informe enviado al Supremo argumenta que la situación del acusado «es similar a la de otros condenados a los que el Tribunal Supremo concedió el arresto domiciliario por motivos humanitarios».

Tras la declaración de la Fiscalía, se espera que el relator del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, analice el dictamen y someta su decisión a la aprobación de la Primera Sala del Supremo.

Heleno, de 78 años y general de la reserva del Ejército, fue condenado a 21 años por elaborar un plan para incumplir órdenes judiciales y propagar sospechas infundadas sobre los comicios.

Inició su carrera militar en plena dictadura militar (1964-1985), período en el que se plegó a las facciones más radicales del régimen, y fue ministro de Seguridad Institucional durante el Gobierno del ultraderechista Bolsonaro.

Por la misma causa, el expresidente comenzó a cumplir una condena a 27 años de cárcel el pasado martes en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido preventivamente por peligro de fuga, tras intentar dañar su tobillera electrónica. EFE

adm/mp/psh