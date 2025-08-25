The Swiss voice in the world since 1935

La Fiscalía de Colombia acusa de homicidio a dos guerrilleros por el ataque con un camión bomba

Dos guerrilleros detenidos tras un ataque en el suroeste de Colombia con un camión bomba, que dejó seis civiles muertos y más de 60 heridos, enfrentan cargos por homicidio y otros delitos, informó el sábado la Fiscalía.

El atentado del jueves en Cali, en medio de la peor crisis de violencia que sufre el país en una década, sucedió el mismo día en que otro grupo guerrillero mató a 13 policías luego de derribar un helicóptero con un ataque de dron y rifles en Antioquia, al noroeste. 

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

La Fiscalía informó en X que imputó a Walter Yonda y Carlos Obando Aguirre, miembros del Frente Jaime Martínez -adscrito al Estado Mayor Central (EMC)-, como presuntos responsables de homicidio agravado, un delito sancionado con hasta 50 años de prisión.

«Las evidencias indican que (…) habrían transportado y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio y granadas de mortero», agregó.

Uno de los vehículos explotó el jueves frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada del país.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el viernes en X la captura de Diomar Mancilla, miembro de la columna Jaime Martínez y quien «participó en el atentado a la población civil».

Luego de la ola de ataques, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió el sábado en declaraciones a la prensa que «no hay ningún cese al fuego con algún grupo criminal desde hace ya más de seis meses. No hay ningún cese de operaciones ofensivas». El funcionario está en Antioquia liderando una reunión extraordinaria con jefes de la fuerza pública para coordinar acciones contra grupos guerrilleros disidentes, paramilitares y carteles que se lucran del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Indicó que el estado colombiano aplica toda su capacidad para «neutralizar las amenazas» contra la seguridad.

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz con las FARC en 2016 trajo una relativa tranquilidad al país, que es el mayor productor mundial de cocaína.

Las disidencias de esa extinta guerrilla han sido señaladas por decenas de ataques recientes, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial derechista Miguel Uribe Turbay.

