La Fiscalía de Cuba acusa de terrorismo a los seis detenidos de la lancha rápida

La Habana, 3 mar (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó este martes que acusó de terrorismo a los seis detenidos por el incidente de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales de la isla la semana pasada.

La FGR indicó además en un comunicado que pidió prisión provisional para los seis supervivientes del incidente (que fueron arrestados). En la embarcación viajaban otras cuatro personas que murieron durante un intercambio de disparos.

«La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país», escribió la FGR. EFE

