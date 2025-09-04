La Fiscalía de Ecuador acusa a dos exfuncionarios de Correa por magnicidio

La Fiscalía de Ecuador acusó este miércoles de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, quienes todavía no han sido juzgados.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la prisión.

La Fiscalía informó que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela para evadir un caso de corrupción.

Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos y deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami por decisión judicial.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Ana Hidalgo señaló que los cuatro involucrados se habrían encargado de la planificación y financiamiento del magnicidio en agosto de 2023.

Villavicencio venía de dar un salto a la política tras dejar el periodismo de investigación sobre casos de corrupción que enlodaban a Correa. Fue elegido diputado antes de lanzarse como candidato a la presidencia por un partido de centro.

Desde que dejó el poder en 2017, Correa vive en el exterior para evitar una condena de ocho años de prisión por corrupción, dictada en ausencia en 2020.

– Acusado podría ser deportado –

El exministro Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.

La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.

En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.

La Fiscalía además acusa de cómplice del magnicidio al empresario Daniel Salcedo, quien cumple condenas por corrupción.

Agentes estadounidenses investigaron el caso.

