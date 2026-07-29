La Fiscalía de Ecuador investiga a jueces de la Corte Nacional por presuntos sobornos

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(Actualización con los nombres de los jueces investigados aportados por la Fiscalía)

Quito, 29 jul (EFE).- La Fiscalía de Ecuador allanó este miércoles varios inmuebles como parte de una investigación por el presunto delito de cohecho que involucra a jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes supuestamente habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación, según informó la institución.

El Ministerio Público señaló que los investigados son Milton V., Patricio S. e Iván L., quienes formaron parte del tribunal que emitió una sentencia en la que se ordenó pagar 59,3 millones de dólares a favor de una empresa china.

El operativo, realizado en el norte de Quito, buscaba recabar indicios de esta causa.

La investigación se abrió a partir del testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, una de las tramas de corrupción que revelaron la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial y en otras instituciones estatales ecuatorianas.

La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que presos obtuvieran la libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones, de acuerdo al Ministerio Público.

Durante los registros, los agentes incautaron computadoras, teléfonos móviles y documentación que será incorporada a la investigación, publicó la Fiscalía en su cuenta de X. EFE

af/lpm