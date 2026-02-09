La Fiscalía de Ecuador logra la octava condena contra un violador en serie

1 minuto

Quito, 9 feb (EFE).- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano informó este lunes de que logró la octava condena contra Eduardo Edison M. C. como autor directo del delito de violación.

La nueva sentencia del agresor serial asciende a 29 años y cuatro meses de prisión.

Sobre el sentenciado pesan varias condenas por su responsabilidad en una serie de agresiones sexuales registradas en Quito, perpetradas contra niñas y mujeres adultas, recordó el Ministerio Público en un comunicado.

El hecho investigado por la Unidad de Violencia de Género ocurrió en abril de 2023, en el sector La Floresta, en el norte de la capital.

La víctima fue interceptada en los exteriores de un reconocido hotel. El agresor la condujo por la fuerza hacia un sendero con abundante vegetación, donde había una zanja, y cometió el delito.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal del caso expuso el testimonio anticipado de la víctima, quien relató que, durante la agresión, Eduardo Edison M. C. le dijo que actuaba por venganza, afirmando que la atacaba por haberlo denunciado, pues la confundía con su primera víctima.

Además, se presentaron la pericia de genética forense y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras pruebas que sustentaron la acusación.

El sentenciado acumulaba siete condenas por violación, incluida una de enero 2026, y otra de abril de 2025 contra una adolescente de 12 años. Además, registra antecedentes desde 2008.

El Ministerio Público mantiene investigaciones y procesos por otros hechos similares. EFE

sm/gpv