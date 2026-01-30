La Fiscalía de EE.UU. investiga la violación de los derechos civiles de Alex Pretti

Washington, 30 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, el hombre que murió por disparos de agentes de inmigración la pasada semana en Mineápolis.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, realizó el anuncio durante una comparecencia de prensa para anunciar la publicación de nuevos documentos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. EFE

