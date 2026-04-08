La Fiscalía de Kenia acusa a un exministro de mentir a la Policía sobre su desaparición

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Nairobi, 8 abr (EFE).- La Fiscalía de Kenia acusó este miércoles al exministro de Asuntos Exteriores de Kenia Raphael Tuju de mentir a la Policía sobre su desaparición el pasado 21 de marzo, cuando las autoridades le declararon en paradero desconocido tras hallar su vehículo abandonado en Nairobi.

«El acusado engañó deliberadamente a las fuerzas del orden, un delito que socava la eficacia policial y la confianza pública», declaró la Fiscalía en el tribunal del barrio capitalino de Kibera, según medios locales.

Tuju apareció dos días después y justificó el abandono de su automóvil como una maniobra encaminada a eludir a un vehículo sin matrícula que supuestamente le seguía con la intención de secuestrarle, tras lo que se cobijó en una casa de la zona, aunque ahora la Fiscalía sostiene que estas afirmaciones eran «falsas» y que pretendían provocar una acción por parte de las autoridades.

Poco después de reaparecer, el exministro fue detenido en una acción que, según denunciaron sus abogados, se llevó a cabo de forma violenta y le provocó heridas.

De hecho, su equipo legal solicitó este miércoles a la sala que ordenase a la Policía entregar un informe médico posterior a la detención.

El tribunal decidió dejar Tuju, que se declaró no culpable, en libertad bajo una fianza de 100.000 chelines (unos 660 euros) y pospuso el caso hasta el próximo 15 de abril.

El exministro libra actualmente una batalla legal por la propiedad del Parque Empresarial Dari en el acomodado barrio capitalino de Karen, aunque la Policía no ha relacionado ese litigio con la desaparición.

Esa disputa gira en torno a un presunto impago de un préstamo de 1.900 millones de chelines kenianos (unos 12,6 millones de euros) contraído con el Banco de Desarrollo de África Oriental (BADE) en 2015.

Tuju, de 67 años, fue ministro de Exteriores de 2005 a 2007 y ministro sin cartera de 2018 a 2022, bajo el Gobierno del entonces presidente Uhuru Kenyatta (2013-2022). EFE

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