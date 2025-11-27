La Fiscalía de Kiev investiga la ejecución de otros cinco prisioneros de guerra ucranianos

Kiev, 27 nov (EFE).- La Fiscalía ucraniana investiga la supuesta ejecución, durante la mañana de este jueves en el frente de Guliaipole del sureste de Ucrania, de cinco soldados ucranianos que habían sido capturados a manos de militares rusos.

La Fiscalía examina los hechos como una posible violación de las leyes y costumbres de la guerra recogidas en la Convención de Ginebra, que regula el trato a los militares prisioneros.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) participa en la recogida de pruebas.

Ucrania ha informado desde el comienzo de la guerra de decenas de ejecuciones de soldados ucranianos que se habían rendido o habían sido capturados por los rusos.

Algunas de estas ejecuciones son grabadas por drones ucranianos y rusos en vídeos que son posteriormente publicados en redes sociales. EFE

