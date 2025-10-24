La Fiscalía de México extradita a EE.UU. a sujeto requerido por asociación delictuosa

1 minuto

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este viernes que entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a persona requerida por asociación delictuosa y otros delitos

En un comunicado, la FGR indicó que el sujeto, Marco ‘L’, fue entregado para procesarlo por su probable responsabilidad por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde Estados Unidos.

La Fiscalía apuntó que en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos entregó en extradición al sujeto requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California.

La FGR indicó que entre 2018 y 2020, el sujeto formó parte de una organización delictiva situada en Baja California, México; el reclamado era el responsable de enviar metanfetamina y otras drogas a Estados Unidos, además de armas de fuego desde ese país hacia México.

El Gobierno de México concedió la extradición de esta persona al Gobierno estadounidense, luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, en febrero de 2024, y su entrega se cumplió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado final.

El acuerdo de extradición entre ambos países fue firmado en 1978, si bien las primeras extradiciones no comenzaron sino hasta 1995. EFE

