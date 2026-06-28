La Fiscalía de París abre una investigación por el accidente de avioneta con 11 muertos

Compartir

2 minutos

París, 28 jun (EFE).- La sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París, un unidad judicial especializada en investigar catástrofes y accidentes con múltiples víctimas, abrió una investigación por el accidente de avioneta en el que este domingo murieron 11 personas a las afueras de Nancy (noreste de Francia).

Las investigaciones han sido confiadas a la Gendarmería de Transportes Aéreos (GTA), indicó la Fiscalía, que apuntó que se tratan de pesquisas «de una particular complejidad técnica.

Asimismo, las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 han sido llamadas a intervenir para apoyar y acompañar a las familias de las víctimas.

La Fiscalía confirmó que los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, que eran los 11 ocupantes del aparato, perteneciente a un club de paracaidismo.

Se trata de uno de los peores siniestros de avioneta sucedidos en Francia en las últimas tres décadas.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, detalló esta mañana que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente y corroboró que hubo allegados de las víctimas que vieron el avión «caer en picado» en directo.

«Hay muchas víctimas a nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse», ahondó, por su parte, al canal Franceinfo el alcalde de Nancy, Mathieu Klein.

Según el medio local L’Est Republicain, el aparato accidentado es un ‘Pilatus’ matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. El siniestro ocurrió en Avenida Salvador Allende hacia las 11:00 horas (09.00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una zona colindante con un área comercial. EFE

atc/jlp