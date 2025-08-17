La Fiscalía de Paraguay acusa por asociación terrorista a presunta integrante de guerrilla

Asunción, 17 ago (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay acusó este domingo por asociación terrorista y transgresión a la ley de armas a Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias ‘Yvera’, presunta integrante del Ejército del Mariscal López (EML), una guerrilla considerada extinta por el Gobierno al que se le atribuye el secuestro, en 2016, del ganadero Félix Urbieta.

La Unidad Especializada en la Investigación de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo, a cargo del agente fiscal Lorenzo Lezcano, solicitó además la apertura de juicio oral y público en contra de esta joven de 24 años, que fue capturada en una zona boscosa del departamento de Concepción (norte) el pasado 15 de febrero, informó la Fiscalía en un comunicado.

Según las investigaciones, Lourdes Teresita Ramos «integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas», primero en la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y luego en el EML, la organización que fundó y lideró su padre, Alejandro Ramos, quien falleció en un enfrentamiento con fuerzas militares y policiales el 27 de julio de 2018.

«Durante su permanencia en dichos grupos habría participado en secuestros, extorsiones, atentados contra fuerzas públicas y cobros de ‘impuestos revolucionarios’ a productores de la zona norte del país», destacó la fuente.

La Fiscalía sostiene que alias ‘Yvera’ «tenía participación activa en la estructura del EML», que cumplía «funciones operativas y de propaganda», las cuales fueron evidenciadas en registros audiovisuales en los que ella aparece «emitiendo instrucciones a las víctimas de extorsión».

La acusada fue capturada el 15 de febrero de 2025 en la localidad de Brasil Cue, en el distrito de Horqueta (Concepción), durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde también incautaron armas de fuego y dispositivos cargados con fotografías, videos y «materiales que la vinculan directamente con hechos ilícitos», según el Ministerio Público.

Una semana después, el pasado 22 de febrero, un grupo de militares, policías y fiscales capturó en Concepción a la madre de alias ‘Yvera’, Lourdes Ramírez de Ramos.

Tras la detención de ambas mujeres, las autoridades paraguayas dieron por «desintegrada y finalizada» a la guerrilla del EML, que nació en 2016 como una escisión del EPP, y cobró mayor relevancia la búsqueda de Félix Urbieta, que la Fiscalía considera falleció en cautiverio.

Urbieta fue secuestrado el 12 de octubre de 2016, cuando se encontraba junto a su esposa en su finca de Horqueta. EFE

