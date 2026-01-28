La Fiscalía de Paraguay atendió nueve casos de abuso sexual de niños por día en 2025

Asunción, 28 ene (EFE).- La Fiscalía de Paraguay atendió durante 2025 un total de 3.386 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, lo que supone un promedio de nueve casos por día, informó este miércoles esa institución.

La cifra de casos de abuso sexual en niños el año pasado fue un 3,8 % menor que en 2024, cuando el Ministerio Público reportó 3.521 víctimas de este delito.

Según las estadísticas de la Plataforma de Datos Abiertos de la Fiscalía, el 87 % de los casos de abuso sexual en niños en 2025 fue cometido por un familiar o conocido de la víctima.

El reporte destacó que el 74 % de las víctimas fueron menores de 14 años y que 71 % eran niñas o adolescentes.

El mes de enero tuvo la mayor cantidad de registros con 316 casos, seguido de septiembre y octubre, cada uno con 306 víctimas, agosto (305), julio (302) y noviembre (288).

Durante marzo, la institución atendió a 287 menores, 282 en febrero, 274 en junio, 253 en abril, 255 en mayo y 212 en diciembre.

La mayor cantidad de casos se concentró en las zonas más pobladas del país, como el departamento de Central, con 1.233 casos; Alto Paraná, con 414, y la capital, Asunción, con 309.

Le siguieron los departamentos de Itapúa (249), Caaguazú (185), San Pedro (130), Cordillera (110), Presidente Hayes (79), Amambay (96), entre otros.

Por otro lado, la Fiscalía también informó que de enero a diciembre de 2025 contabilizaron 21.831 víctimas de diferentes hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes, que representa un promedio de 60 casos por día.

El delito más denunciado fue por incumplimiento del deber legal alimentario, con 7.160 registros, seguido de los casos de abuso sexual en niños (3.386), violencia familiar (2.943) y violación del deber de cuidado (2.706).

Las autoridades también indagaron 2.462 hechos de pornografía relacionada con menores, 1.623 denuncias de maltrato a menores bajo tutela, 990 casos de estupro y 519 de coacción sexual y violación. EFE

