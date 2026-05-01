La Fiscalía de Perú abre investigación sobre peruanos enviados al frente de guerra

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Lima, 1 may (EFE).- La Fiscalía de Perú ha iniciado una investigación urgente por presunta trata de personas ante la captación de ciudadanos peruanos con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser trasladados a Rusia y enviados al frente de guerra con Ucrania, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Ministerio Público indicó en la red social X que las investigaciones han sido abiertas por las fiscalías especializadas de Lima y Lima Norte, que «dispusieron el desarrollo de las diligencias urgentes como la toma de declaraciones de los familiares, el requerimiento de información de los agraviados a la Cancillería y Migraciones en coordinación con la Policía».

«De acuerdo con las informaciones brindadas ante la autoridad policial, las víctimas habrían sido trasladadas a dicho país y, una vez en territorio extranjero, obligadas a participar en acciones de combate en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania», agregó en un posterior comunicado.

Durante la última semana, 135 familiares de peruanos han interpuesto denuncias por la presunta comisión del delito de trata de personas después de que sus allegados firmaran contratos para ir a trabajar a Rusia en oficios de seguridad u otros y, una vez allí, se les quitara el pasaporte y fuesen enviados a la primera línea de combate, según relataron.

Tras esto, el Gobierno de Perú entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto con la petición de que «brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud».

Ante esto, la embajada informó este jueves que ofrecerá «a la brevedad posible» información sobre los peruanos reclutados de conformidad con las legislaciones de ambos países, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos.

Agregó que su país respeta la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse a las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló, por su parte, que ha dado la instrucción a su embajador en Moscú de «redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática» y ha dispuesto que en Lima se cree un grupo de trabajo con funcionarios de la Fiscalía, la Policía y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.

Los abogados de los familiares han expuesto que, en muchos casos, estos llevan más de dos semanas sin tener contacto con sus allegados y aunque en Lima hay 135 casos identificados, en otras regiones de Perú habría unas 250 personas en la misma situación. EFE

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