La fiscalía de Perú abre una investigación al presidente Jerí por tráfico de influencias

La fiscalía de Perú inició el viernes una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por el delito de «tráfico de influencias» por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno, informó a la AFP el Ministerio Público.

Se trata de la segunda investigación que abre la fiscalía contra Jerí, quien asumió el poder el 10 octubre luego de que Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso. Perú vive una prolongada crisis política en la que ha tenido siete mandatarios desde 2016.

La nueva indagación se produce cuando el Congreso recolecta firmas para debatir una moción de destitución del mandatario por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.

«La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar al presidente José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano», indicaron a la AFP fuentes del Ministerio Público.

El presidente, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta investigación, será interrogado por el fiscal general Tomás Gálvez «el 2 de marzo a las 14H30», según el documento del caso al cual accedió la AFP.

La indagatoria tiene como objetivo determinar «si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones», que se realizaron entre octubre y enero.

– Uso «tendencioso» –

El caso se conoció a través de una investigación del programa de televisión Cuarto Poder, según la cual cinco jóvenes fueron contratadas en el despacho presidencial y en el ministerio del Ambiente tras visitar a Jerí entre octubre y noviembre.

La presidencia peruana calificó hace una semana como un «uso malintencionado y tendencioso» la información divulgada. Denunció además que el reporte periodístico atenta contra «la dignidad y el buen nombre» de las trabajadoras involucradas.

Se trata de la segunda investigación que abre la fiscalía contra Jerí, quien ya es indagado por el presunto delito de «patrocinio ilegal de intereses» tras conocerse una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder.

Jerí, de 39 años, asumió el poder en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida en un juicio político en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.

– Posible destitución –

A la par de las investigaciones de la fiscalía, la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha buscan impulsar una moción de destitución de Jerí.

Los congresistas necesitan 78 firmas para que se realice un Pleno Extraordinario para debatir la moción.

Si el pedido es admitido a debate, los parlamentarios exigen que «Jerí acuda al Congreso y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo».

El Pleno Extraordinario sería convocado «dos o tres días después de ser admitida la moción», dijo a la AFP el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El Congreso requiere al menos 66 votos para censurar a Jerí, quien fue designado como mandatario interino dado que ocupaba la presidencia del Congreso, como señala la Constitución peruana.

Si llega a ser destituido, «el Congreso pasa a elegir inmediatamente un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la República», explicó el jefe interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá postular. Un balotaje presidencial está previsto en junio.

