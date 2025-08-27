La Fiscalía de Perú allana y registra el domicilio del hermano de la presidenta Boluarte

3 minutos

Lima, 27 ago (EFE).- Un equipo especial de la Fiscalía de Perú allanó en la madrugada de este miércoles junto a la Policía el domicilio de Nicanor Boluarte, uno de los hermanos de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de una nueva investigación fiscal vinculada a un presunto favorecimiento ilícito de una minera.

El allanamiento llega una semana después de que el Tribunal Constitucional ordenara suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra la propia Dina Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.

El hermano de la presidenta enfrenta desde 2024 otra investigación por presunta pertenencia a la red criminal denominada ‘Los waikis (amigos) en la sombra’, supuestamente dedicada al tráfico de influencias de cargos públicos.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dijo a los medios que esta medida «es un abuso» por parte de la Fiscalía, que llevó a cabo el allanamiento antes de las 6.00 hora local (11.00 hora GMT) en el distrito residencial de San Borja en Lima, donde tiene su vivienda el hermano de la presidenta.

«No tengo conocimiento del detalle de las imputaciones, he tomado conocimiento del caso a partir del allanamiento. Lo que ha trascendido es que este tema tiene que ver con una supuesta minera o hechos que tienen que ver con una minera», dijo Vivanco.

El letrado agregó que su patrocinado no tiene nada que ver con ninguna minera y no conoce al flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Juan José Santiváñez, quien según medios locales también está incluido en la nueva investigación fiscal a raíz de su anterior rol como titular del Interior, del que fue censurado por el Congreso.

Por su parte, el defensor público enviado al allanamiento, César Linares, señaló a los medios que Nicanor Boluarte se encuentra en su domicilio, aseguró que ha mostrado su apoyo a la investigación y que no opuso resistencia a la medida.

Además, medios locales informaron que un equipo fiscal y policial también allanó la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, departamento ubicado en el sur del país y donde se ubican las operaciones de la minera El Dorado.

Los allanamientos se realizaron después de que el domingo el programa televisivo Panorama revelase un presunto conflicto de intereses de Santiváñez en su etapa como ministro del Interior, al aparentemente haberse realizado una serie de operativos policiales en la minera El Dorado que beneficiaron a uno de los clientes del estudio jurídico del ahora ministro de Justicia.

El 14 de enero, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en noviembre de 2024 para Nicanor Boluarte, investigado por presuntamente liderar una red criminal que, según la Fiscalía, buscaba «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal». EFE

pbc/fgg/llb