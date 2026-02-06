La Fiscalía de Perú investiga a un militar por presuntos abusos sexuales a 4 subordinados

Lima, 6 feb (EFE).- La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra un teniente del Ejército denunciado por presuntos abusos sexuales contra cuatro subordinados de entre 18 y 19 años que realizaban el servicio militar voluntario, según informó en un comunicado el Ministerio Público.

Según los hechos denunciados, el teniente realizó presuntamente tocamientos indebidos e intentó violar a las víctimas, tras ordenarles que ingresasaran a su habitación durante la madrugada con la excusa de limpiar el lugar, en las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado Zepita Número 7 de Cajamarca, región andina del norte de Perú.

El investigado fue detenido en flagrancia por personal policial, al estar dentro del plazo de 48 horas del momento en que se produjeron los hechos.

El fiscal adjunto provincial Willian Percy Rojas Silva, a cargo de la investigación, ya identificó a tres de los agraviados y viene recibiendo sus declaraciones testimoniales.

También ha programado la realización de pericias psicológicas, entre otras diligencias urgentes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades penales. EFE

