La Fiscalía de Perú investiga caso de abuso sexual de niña de la etnia amazónica awajún

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Lima, 21 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú abrió una investigación sobre el caso de una niña de 7 años de la etnia awajún que fue víctima de un abuso sexual cometido presuntamente por su padrastro en una comunidad nativa de la Amazonía del país, informó el Ministerio Público.

Como primeras acciones, la Fiscalía dispuso medidas inmediatas de protección y el traslado por vía aérea de la víctima al Hospital de la ciudad de Bagua, a más de 1.000 kilómetros al noreste de Lima, «para garantizar su atención especializada».

La información fiscal señaló que «los hechos habrían ocurrido la tarde del sábado 18 de julio en la comunidad de Paantan Entsa, distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui», fronteriza con Ecuador.

El Ministerio Público confirmó que el imputado por este caso es el padrastro de la menor, identificado como Darwin Chuup, y que «habría perpetrado la agresión en el domicilio familiar».

Añadió que, ante la gravedad del suceso, el despacho a cargo de la fiscal provincial Yovana Machaca Zapana dispuso desde el pasado domingo «la ejecución de diligencias urgentes para salvaguardar la integridad de la niña».

La Fiscalía enfatizó que «continuará con el desarrollo de las investigaciones y las acciones legales pertinentes para asegurar el acceso a la justicia de la víctima».

La víctima fue trasladada en un helicóptero militar hasta el Hospital de Bagua, donde recibió una transfusión de un paquete globular, lo que le permitió estabilizarla y quedar bajo observación, según detalló la Dirección de Salud del Gobierno Regional de Amazonas.

Tras conocerse esta denuncia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió «la intervención inmediata» del Ministerio de Salud, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo para atender la situación de la menor y detener al agresor.

El organismo señaló que el caso se conoció porque la niña contó lo sucedido a los miembros del puesto sanitario local, al que fue llevada por su propio agresor, que la había amenazado para que no revelara lo sucedido.

«Al verse descubierto, el sujeto huyó del puesto de salud y escapó de la comunidad», remarcó.

Medios locales informaron que miembros de la comunidad local lograron capturarlo posteriormente, pero volvió a huir mientras era conducido hacia el puesto de la Policía Nacional de Cenepa, por lo que actualmente es buscado por las autoridades.

El organismo defensor de los derechos humanos exigió «que este grave hecho sea investigado con la debida diligencia, que se sancione a los responsables y que se garantice a la niña y a su familia acceso a la justicia y a una protección integral». EFE

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