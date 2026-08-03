La Fiscalía de Perú investiga el accidente mortal de una avioneta cerca de las Líneas de Nasca

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La Fiscalía de Perú informó el domingo que investiga el accidente de una avioneta que transportaba turistas extranjeros para observar las milenarias Líneas de Nasca, que causó la muerte de las 13 personas a bordo.

Siete italianos, dos alemanes y dos españoles murieron, junto con dos peruanos miembros de la tripulación, al estrellarse una Cessna Caravan C-208 el sábado pasadas las 13H00 locales (18H00 GMT). La aeronave había despegado del aeropuerto de Pisco, a unos 240 kilómetros de Lima.

Las víctimas tenían entre 24 y 78 años, informaron las autoridades.

Concluidas las diligencias en el lugar del accidente, se «continuará con la investigación en coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas que originaron este lamentable accidente aéreo», indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Debido al estado en que fueron recuperados los cuerpos, «se realizarán pruebas de ADN, las cuales permitirán establecer científicamente la identidad de las víctimas para su posterior entrega a sus familiares», agregó.

«Sentidas condolencias por el trágico accidente aéreo que tuvo lugar en Perú, en el que también murieron siete ciudadanos italianos», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ya inició las pesquisas sobre lo ocurrido, declaró a periodistas el ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia.

Hasta el momento «solo se sabe que el piloto reportó problemas mecánicos antes del siniestro», aunque aún no se ha establecido si hubo una falla en el motor, señaló.

«La avioneta explotó, aparentemente producto del impacto, no es que explotó antes», dijo por su parte Carlos Cordero, de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del ministerio de Transportes.

La empresa peruana AeroDiana, que operaba la avioneta accidentada, indicó en un comunicado que «colabora plenamente con las autoridades, poniendo a disposición toda la información requerida para esclarecer las causas del accidente».

El ministerio de Transportes «suspendió las operaciones» de AeroDiana hasta que concluyan con las investigaciones.

«Este tipo de aeronaves no cuenta con una caja negra convencional, dispone de un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición», indicó en un comunicado el ministerio.

Las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos turísticos de Perú, son geoglifos de más de 2.000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales, que sólo pueden ser apreciadas desde lo alto.

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía AirNasca, tras sobrevolar las líneas.

cm/ad/lb