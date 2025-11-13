La Fiscalía de Perú ratifica petición de 15 años de prisión para el expresidente Vizcarra

Lima, 13 nov (EFE).- La Fiscalía de Perú ratificó este jueves su petición para que el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) sea condenado a 15 años de prisión en el juicio oral que se le sigue por dos casos de presuntos sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

Durante las audiencias finales del proceso, el fiscal anticorrupción Germán Juárez señaló que Vizcarra debe recibir 6 años de prisión por el caso denominado ‘Lomas de Ilo’, y 9 años de cárcel por el caso conocido como ‘Hospital de Moquegua’.

«Está acreditado que el acusado, Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua quebrantó sus obligaciones funcionales en ambas licitaciones públicas», afirmó.

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido más de dos millones de soles (590.000 dólares) de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para obtener la licitación de la obra de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y la construcción ‘Hospital de Moquegua’ entre 2014 y 2016.

El fiscal también solicitó que se dicte la «incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de 9 años» y el pago de 151.580 soles de multa (unos 44.979 dólares o 38.767 euros).

Juárez consideró que la eventual condena que se imponga al expresidente debe ser «de ejecución inmediata», lo que implicaría que se ordene su ingreso en prisión sin esperar que sea confirmada por una segunda instancia superior.

Vizcarra declaró posteriormente a periodistas que no ve «la razón» para que los jueces lo encuentren culpable y aseguró que acudirá a la próxima audiencia «y a las que sean necesarias» para defender su inocencia.

El juicio seguido contra el expresidente entró en su etapa final después de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pasado 29 de octubre un recurso de casación que planteó su defensa para que sea anulado. EFE

