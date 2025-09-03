The Swiss voice in the world since 1935

La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de funicular en Lisboa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 3 sep (EFE).- La Fiscalía de Portugal abrirá una investigación tras el accidente de este miércoles que ha dejado al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara.

Así lo confirmó en un breve comunicado enviado a EFE, donde precisó que «como ocurre en este tipo de situaciones y tal como determina la Ley, el Ministerio Público abrirá una investigación».

Agregó que está llevando a cabo los procedimientos necesarios en el ámbito de sus competencias, «en concreto para efectos de preservación de las pruebas».

El accidente conmocionó este miércoles a la capital portuguesa. Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT), tras lo que se desplegó un fuerte dispositivo policial en la céntrica zona, con numerosas ambulancias y camiones de bomberos.

Por el momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de los fallecidos ni han precisado las causas que provocaron el descarrilamiento del funicular, que quedó aplastado contra un edificio en una curva.

El funicular conecta la Praça dos Restauradores, donde se concentraron cientos de turistas y curiosos, y el mirador Jardim de São Pedro de Alcântara, en Barrio Alto. EFE

lmg/ssa/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR